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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Slovenya kampındaki ilk çalışmasını yaptı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Slovenya kampındaki ilk çalışmasını yaptı

        Beşiktaş, Slovenya'nın Maribor kentindeki kampına salonda yaptığı antrenman ile başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 22:37 Güncelleme: 10.07.2024 - 22:55
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        Beşiktaş'ta Slovenya kampı başladı!
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        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Slovenya'nın Maribor kentindeki kampına salonda yaptığı antrenman ile başladı.

        Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra havuzda yapılan kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı.

        Siyah-beyazlı ekip, Slovenya kampındaki çalışmalarına yarın TSİ 11.30 ve 19.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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