Bir de her şeyi ama her şeyi yapan Abdullah Avcı'ya yönelik anlamsız-saçma ve futbolla ilgisi olmayan "istifa" tezahüratlarından dolayı da.. O 'güneşli günler' bitti demektir. Vodafone'da Avcı için "istifa" diyenlere soracaksın: Sen olsan neyi farklı yapardın? Cevap veremezler.