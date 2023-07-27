Beşiktaş sezona galibiyetle başladı
Yeni sezonun ilk resmi maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı konuk eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk müsabakasında rakibini 3-1 mağlup etti.
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Onur Bulut ve Jackson Muleka'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Beşiktaş, 83. dakikada Kaina'nın golüne engel olamadı.
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Karşılaşmadaki son golü ise Beşiktaş altyapısından yetişen ve geçen sezondan itibaren zaman zaman A takımda forma şansı bulan Semih Kılıçsoy kaydetti.
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Genç oyuncu, 90+4. dakikada ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda golünü attı ve mücadele 3-1 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.
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Bu gol aynı zamanda Semih'in profesyonel kariyerinde attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.
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300. GOLÜ ONUR BULUT ATTI
Rachid Ghezzal'in yokluğunda mücadeleye sağ açıkta başlayan Onur Bulut, hem sezonun hem de siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü Tirana'ya attı.
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Geçen sezonun ara transfer döneminde Kayserispor'dan Beşiktaş'ın kadrosuna dahil olan Onur Bulut, 21. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederek siyah-beyazlı takımdaki ilk gol sevincini yaşadı.
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Onur Bulut ayrıca Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki 300'üncü golüne imza atan futbolcu oldu.
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MEHMET BÜYÜKEKŞİ'YE TEPKİ
Beşiktaşlı taraftarlar, geçen sezonun son haftalarında protesto ettikleri Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepkilerini Tirana maçında da gösterdi.
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Siyah-beyazlı taraftarlar, zaman zaman Büyükekşi aleyhine tezahüratlar yaptı.
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MULEKA PERFORMANSINI DOLMABAHÇE'YE TAŞIDI
Siyah-beyazlıların geçen sezon kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle sık sık eleştirilen Jackson Muleka, hazırlık maçlarındaki başarılı oyununu İstanbul'a da taşıdı.
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Maçın 41. dakikasında Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren golü kaydeden Muleka, Almanya kampında oynanan 2 hazırlık maçında 3 gol kaydetmişti.
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Augsburg ile oynanan ve 1-1 sona eren ilk hazırlık maçında takımının tek golünü kaydeden Muleka, Macaristan takımı Mezökövesd ile oynanan ikinci karşılaşmada da 2 gol atmayı başarmıştı.
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İşte maçın kareleri...
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