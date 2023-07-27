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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş sezona galibiyetle başladı

        Yeni sezonun ilk resmi maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı konuk eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk müsabakasında rakibini 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 23:33
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        • 1

          Onur Bulut ve Jackson Muleka'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Beşiktaş, 83. dakikada Kaina'nın golüne engel olamadı.

        • 2

          Karşılaşmadaki son golü ise Beşiktaş altyapısından yetişen ve geçen sezondan itibaren zaman zaman A takımda forma şansı bulan Semih Kılıçsoy kaydetti.

        • 3

          Genç oyuncu, 90+4. dakikada ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda golünü attı ve mücadele 3-1 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

        • 4

          Bu gol aynı zamanda Semih'in profesyonel kariyerinde attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

        • 5

          300. GOLÜ ONUR BULUT ATTI

          Rachid Ghezzal'in yokluğunda mücadeleye sağ açıkta başlayan Onur Bulut, hem sezonun hem de siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü Tirana'ya attı.

        • 6

          Geçen sezonun ara transfer döneminde Kayserispor'dan Beşiktaş'ın kadrosuna dahil olan Onur Bulut, 21. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederek siyah-beyazlı takımdaki ilk gol sevincini yaşadı.

        • 7

          Onur Bulut ayrıca Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki 300'üncü golüne imza atan futbolcu oldu.

        • 8

          MEHMET BÜYÜKEKŞİ'YE TEPKİ

          Beşiktaşlı taraftarlar, geçen sezonun son haftalarında protesto ettikleri Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepkilerini Tirana maçında da gösterdi.

        • 9

          Siyah-beyazlı taraftarlar, zaman zaman Büyükekşi aleyhine tezahüratlar yaptı.

        • 10

          MULEKA PERFORMANSINI DOLMABAHÇE'YE TAŞIDI

          Siyah-beyazlıların geçen sezon kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle sık sık eleştirilen Jackson Muleka, hazırlık maçlarındaki başarılı oyununu İstanbul'a da taşıdı.

        • 11

          Maçın 41. dakikasında Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren golü kaydeden Muleka, Almanya kampında oynanan 2 hazırlık maçında 3 gol kaydetmişti.

        • 12

          Augsburg ile oynanan ve 1-1 sona eren ilk hazırlık maçında takımının tek golünü kaydeden Muleka, Macaristan takımı Mezökövesd ile oynanan ikinci karşılaşmada da 2 gol atmayı başarmıştı.

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          İşte maçın kareleri...

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