Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak Beşiktaş, zorlu maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yönetimindeki 30 dakikası basına açık olan idman, oyuncuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra antrenman, pas çalışması ve el topu oyunuyla devam etti.

Masuaku, Zaynutdinov ve Ghezzal, sakatlıkları sebebiyle idmanda yer almadı. Cenk Tosun, Salih Uçan ve Aboubakar ise bireysel çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca genç takımdan Yakup Arda Kılıç, Abdülmecid Dönmez, Serkan Emrecan Terzi, Aytuğ Batur Kömeç ve Adnan Karahisar da antrenmanda yer aldı.