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        Haberler Spor Diğer Hentbol Beşiktaş Safi Çimento, Spor Toto'yu mağlup etti - Diğer Haberleri

        Beşiktaş Safi Çimento, Spor Toto'yu mağlup etti

        Hentbol Erkekler Süper Lig play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş Safi Çimento, Spor Toto'yu 43-22 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 22:44 Güncelleme: 30.04.2024 - 22:44
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        Beşiktaş Safi Çimento, Hentbol Erkekler Süper Lig play-off yarı final ilk maçında Spor Toto'yu 43-22 mağlup etti.

        Normal sezonu lider bitiren Beşiktaş, ligi dördüncü tamamlayan Spor Toto ile şampiyonluk etabının ilk maçında BJK Süleyman Seba Spor Salonu'nda karşılaştı.

        Siyah-beyazlı takım, ilk yarısını 22-11 üstün geçtiği karşılaşmadan 43-22 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

        İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç, 2 Mayıs Perşembe günü aynı salonda oynanacak.

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