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        Haberler Spor Diğer Hentbol Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı'nın hedefi Avrupa'da kupa kazanmak - Diğer Haberleri

        Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı'nın hedefi Avrupa'da kupa kazanmak

        Yeni sezona Süper Kupa'yı kazanarak başlayan Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, yeni hedefini Avrupa'da kupa kazanmak olarak belirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 18:39 Güncelleme: 30.09.2023 - 18:39
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        Beşiktaş Safi Çimento'da hedef Avrupa kupası!
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        BJK Süleyman Seba Spor Salonu'nda gerçekleştirilen medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan hentbol şube sorumlusu Mesut Çebi, siyah-beyazlı takımın ligde 16 şampiyonluğu bulunduğunu ve artık Avrupa'da kupa kazanma vaktinin geldiğini belirterek, "Amaç Beşiktaş'ı sadece şampiyon yapmak değil çünkü Beşiktaş defalarca namağlup şampiyon olmuş bir takım. Bizim motivasyon kaynağımız Türkiye'de şampiyon olmak değil, Avrupa'da şampiyon olmak. Türk hentbolunu bir yerlere taşımak. Uzun yıllardır gelen şampiyonlukların milli takıma bir yansıması yok. Avrupa'da herhangi bir kupa getirmişliğimiz yok. Bunu yapmak için radikal kararlar almamız gerekmişti." diye konuştu.

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        Son sezonlarda siyah-beyazlıların lig şampiyonluğunun uzağında kalmasının Beşiktaş'ın ligdeki hegemonyasına zarar vermediğini söyleyen Çebi, "Hegemonya yıkılmadı. Projemizin süreci 2-3 sene öncesinden başlıyor. Geçen sene tamamen genç ve yerli oyuncularla kurmuş olduğumuz kadroda oyuncularımızı gözlemledik. Bunların hangileri bizimle devam edebilir, hangisi bu kabiliyete sahip onları gördük. Geçen sene geniş bir havuz yaptık. Bu projeyi yaparken güç kaybı oldu, diğer rakiplerimiz de bunu değerlendirdi. Uzun vadeli proje yapıyoruz. Sezon başında çok tecrübeli bir antrenörle anlaştık. Kendisi Barcelona'da antrenörlük yaptı. İki kere Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış, dünya hentbolunu çok iyi bilen, farklı ekollere çok hakim, biraz da bizim oyuncularımıza uygun yetiştiricilik tarzı olan bir antrenör tercih ettik. Bunun ekmeğini de yiyeceğiz. Süper Kupa finalinde 15. dakikadan sonra 10 fark olmuştu. Lig uzun bir süreç. Lig bitene kadar sıralamanın çok önemi yok. Beşiktaş'ın olduğu yerde şampiyonluk olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Taraftarların desteğini beklediklerini de vurgulayan Çebi, "Kulüpte en çok kupası olan branş hentbol. Taraftarın sahip çıkması bizi mutlu eder. Kurmuş olduğumuz takım birbiriyle uyumlu, güzel bir arkadaşlık ortamı var. Biz sezonu bitireceğiz. Hedefimiz Avrupa Kupası, bizi yalnız bırakmasınlar." dedi.

        Camino: "İlk kupayla başladığımız için mutluyuz, devam edeceğimizi de düşünüyoruz"

        Beşiktaş Safi Çimento'nun İspanyol antrenörü Oliver Roy Camino da Süper Kupa'yı kazanarak hedeflerinden birini gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Eylül ayı bizim için zor bir aydı. Çok fazla maç vardı. Süper Kupa'yı kazandığımız için çok mutluyuz, bütün hazırlıklarımız bunun içindi. İlk kupayla başladığımız için mutluyuz, devam edeceğimizi de düşünüyoruz. İlk kupayı kazanmış olmak önemli çünkü yeni bir proje içindeyiz, yeni bir takım oluşturma aşamasındayız. Çok iyi çalışıyoruz, ilk kupayı kazanarak bu oluşum aşamasında da iyi yolda olduğunu gördük. Çalışmaya devam edeceğiz. Şu andan itibaren Süper Kupa'yı unuttuk. Önümüzdeki maç için hazırlıklarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Siyah-beyazlı takımı, Avrupa kupalarına adapte etmek istediğini de belirten Camino, şunları kaydetti:

        "Amacımız kupa, lig ve Avrupa ama bunlar hep gelecekte olacak şeyler. Biz adım adım gitmek istiyoruz. Tüm kulvarlarda iddialıyız. Beşiktaş olarak bir aileyiz. Taraftarlar da bunun içinde. Seyircilerin sadece kazanıp kaybetmekle ilgilenmiyor; oynanan oyundan, defans ve hücum sisteminin değişikliklerinden mutlu olduklarını hissediyoruz. Onlarla birlikte iyi hentbol oynayarak iyi sonuçlar almak istiyoruz. Avrupa ile Türkiye'deki hentbol anlayışı ve oynanışı farklı. Biz oraya göre de takımı adapte etmek istiyoruz, o düzeyde hentbol oynamak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda kura çok önemli. İçeride ve dışarıda oynayarak elemeleri gerçekleştiriyoruz. Bir maç kötü oynamanız belki de bu kupadan elenmenize sebep olabiliyor. Kura da sonuçlar da çok önemli. Biz her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Taraftarları burada görmek, iyi maçlar çıkarıp hep beraber mutlu olmak istiyoruz."

        Ömer Ozan Arifoğlu: " Lige kupayla başlamak bizim için çok önemliydi"

        18 yıldır Beşiktaş'ta forma giydiğine dikkati çeken kaptan Ömer Ozan Arifoğlu ise bu sezon ayrı bir heyecanı olduğunu vurgulayarak, şunları aktardı:

        "Bu sene ayrı bir heyecanlıyım. İlk defa yabancı bir antrenörle çalışıyoruz. Güzel bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Teknik ekip ve oyuncuların çoğu değişti. İki aydır beraberiz. Kendimize bir hedef koyduk. Türkiye'deki bütün kupaları istiyoruz dedik. Öncelikli hedefimiz Süper Kupa'ydı. Lige kupayla başlamak bizim için çok önemliydi. Sonraki hedefimiz de ligi ve kupayı almak ama asıl önemli hedefimiz ilk defa bu sene Avrupa'da kupa istiyoruz. Bu parolayla yola çıktık. Şu an hedeflerimizden birini gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz ve çok formdayız. Yeni bir sistem var. Bundan önceki dönemlerde kişilere bağlı bir takımdık. Şimdi artık sistem takımı olduk. Kişiler değil sistem oynuyor. Bunu da son maçta gösterdik. Her geçen gün daha iyi olacağız. Herkes bizi takip etsin. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. İkinci kupada oynadık. Şimdi üçüncü kupayı oynuyoruz ve gerçekten istiyoruz. Geçen sene kadınlarda Konyaaltı aldı bu kupayı. Biz de bu parolayla yola çıktık. Gerçekten alabiliriz, böyle bir gücümüz de var. Bence alacağız, niyetimiz bu yönde."

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