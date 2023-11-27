Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile kendine geldi

Beşiktaş'ta 18 yıl sonra ikinci kez teknik direktörlük koltuğuna oturan Çalımbay yönetiminde çıktığı 2 maçtan da galip ayrıldı.

Deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ın başındaki ikinci dönemine RAMS Başakşehir müsabakasıyla başladı. Siyah-beyazlı ekip, taraftarların Rıza Çalımbay'a büyük destek verdiği karşılaşmayı 1-0 kazanarak moral buldu.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren Beşiktaş, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

56 GÜN SONRA DEPLASMANDA KAZANDI

Beşiktaş, bu sezon istediği sonuçları alamadığı deplasmanda 56 gün sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

Dış sahadaki son galibiyetini 1 Ekim'de TÜMOSAN Konyaspor karşısında elde eden siyah-beyazlılar, 9. haftada Galatasaray'a ve 11. haftada Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu.

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Beşiktaş, 13. haftada Yılport Samsunspor'u yenerek deplasmandaki kötü performansına Rıza Çalımbay yönetiminde son vermeyi başardı.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon dış sahada oynadığı 7 müsabakada 3 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.

İLK DÖNEMİNE İYİ BAŞLAMIŞTI

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın başındaki ilk döneminde de etkili bir başlangıca imza atmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, 2004-2005 sezonunun 18. haftasından itibaren göreve başlayan Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanmıştı.

Malatyaspor, Denizlispor, Gaziantepspor ve Sakaryaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Gençlerbirliği ile de berabere kalmıştı. Siyah-beyazlılar, 23. haftada oynanan derbide ise Galatasaray'a mağlup olmuştu.

"Kara Kartal" söz konusu sezonda Çalımbay yönetiminde tek yenilgisini Galatasaray karşısında yaşamıştı.