7- Doğrudan sonuca gitme odaklı oyun anlayışına alışmış takım, bir anda kendi sahası ve rakip ceza sahası civarında 30-40 pas yapan ve oyunu yavaş oynayan sistem takımına dönüştürülmeye çalışıldı ve bu taraftara anlatılmadı. (Oysa aynı Fikret Orman, Feda döneminde takımın geçireceği değişimi taraftara çok açık bir şekilde anlatmış ve gereken müsamahayı kazanmıştı.)