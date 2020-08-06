Burak Yılmaz’ın Lille’e gitmesinin ardından forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş’ın, Standard Liege’in forveti Obbi Oulare’yi gündemine aldığı belirtildi. Gelen bilgilere göre Siyah-Beyazlılar, 1.96 boyundaki santrfor için Belçika ekibine kiralama teklifinde bulundu.

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