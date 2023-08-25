Beşiktaş, Newcastle United'ın kaptanına talip oldu
Bir süredir stoper takviyesi için çalışmalar yürüten Beşiktaş aradığı ismi İngiltere'de buldu! Siyah-beyazlıların Jamaal Lascelles ile ciddi şekilde ilgilendiği öne sürüldü
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, iddiaya göre Newcastle United'ın kaptanlarından 28 yaşındaki stoper Jamaal Lascelles ile ciddi şekilde ilgileniyor.
Sky Sports'un haberine göre; Beşiktaş'ın, İngiltere Premier League ekiplerinden Newcastle United forması giyen İngiliz oyuncuya, resmi teklifte bulunması bekleniyor denildi.
Newcastle United ligde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. United, 27 Ağustos Pazar günü saat 18:30'da ligde mağlubiyet yüzü görmeyen Liverpool ile karşılaşacak.
Lascelles ise geçtiğimiz sezon İngiltere Premier League'de 7 maça çıkmış gol ve asist kaydedememişti.