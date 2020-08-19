Beşiktaş, altyapısından yetişen ve takımın kaptanlarından olan Necip Uysal ile yeni sözleşme imzaladı. Siyah-beyazılar, 2021'de sona erecek olan sözleşmenin 2023'e kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

İNDİRİM YAPTI!

Beşiktaş'tan yıllık 9 milyon TL alacak olan Necip Uysal'ın sözleşmesi revize edildi ve tecrübeli futbolcu maaşında indirime gitti. Necip Uysal'ın önümüzdeki sezon 3 milyon TL, 2021-22 sezonunda 4 milyon TL, 2022-23 sezonunda ise 5 milyon TL alacağı belirtildi.