Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek moral bulmak istiyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
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Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, Konyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor. Oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, haftaya 10 puanla 6. sırada girdi.
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Beşiktaş'ta Mert Günok, Gedson Fernandes ve Ante Rebic'in sakatlıkları bulunuyor.
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MUHTEMEL 11
Ersin
- 5
Onur
- 6
Bailly
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- 7
Colley
- 8
Masuaku
- 9
Salih
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- 10
Amir
- 11
Ghezzal
- 12
Rashica
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- 13
Muleka
- 14
Aboubakar