Stadyumdaki taraftarlar; maçın ardından Destanoğlu'na küfürlü tepki gösterirken, sosyal medyadaki futbolseverler, genç file bekçisini sert şekilde eleştirdi. Öte yandan Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı müsabaka sonrasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Beşiktaş’ın bu sezon kalesine gelen 15 isabetli şutun 10'u ağlara gitti.

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