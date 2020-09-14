Beşiktaş dün İstanbul'a gelen Josef de Souza'yı transfer ettiğini resmen duyurdu! Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalamıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz"

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza, sağlık kontrolünden geçirildi.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde, detaylı kan tetkikleri yapılan Brezilyalı futbolcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandı.