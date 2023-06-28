Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunmaya takviye için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlılar, Leicester'dan ayrılan ve serbest durumda bulunan Daniel Amartey ile temaslarını sıklaştırdı.

Siyah-beyazlılar, 2+1 yıllık kontrat önerdiği Ganalı oyuncudan yanıt beklerken görüşmelerin olumlu ilerlediği aktarıldı.

Siyah-beyazlıların stoperde diğer bir hedefi ise yine Amartey'in milli takımdan arkadaşı Alexander Djiku... Strasbourg'dan ayrılan 28 yaşındaki futbolcu da serbest durumda bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Amartey'den gelecek yanıta göre, rotayı bir diğer Ganalı Djiku'ya kırabilir.

TORMENA VE LYANCO'DA FREN... Beşiktaş'ın bu bölge için gündeme gelen diğer isimler Vitor Tormena ve Lyanco... Ancak Braga ile 1 yıllık sözleşmesi daha bulunan Tormena ile 2025'e kadar Southampton'la kontratı bulunan Lyanco'nun bu nedenle transferleri zor görünüyor.

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