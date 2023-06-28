Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunmaya takviye için geri sayıma geçti.
Siyah-beyazlılar, Leicester'dan ayrılan ve serbest durumda bulunan Daniel Amartey ile temaslarını sıklaştırdı.
Siyah-beyazlılar, 2+1 yıllık kontrat önerdiği Ganalı oyuncudan yanıt beklerken görüşmelerin olumlu ilerlediği aktarıldı.
Siyah-beyazlıların stoperde diğer bir hedefi ise yine Amartey'in milli takımdan arkadaşı Alexander Djiku... Strasbourg'dan ayrılan 28 yaşındaki futbolcu da serbest durumda bulunuyor.
Siyah-beyazlılar, Amartey'den gelecek yanıta göre, rotayı bir diğer Ganalı Djiku'ya kırabilir.
TORMENA VE LYANCO'DA FREN...
Beşiktaş'ın bu bölge için gündeme gelen diğer isimler Vitor Tormena ve Lyanco... Ancak Braga ile 1 yıllık sözleşmesi daha bulunan Tormena ile 2025'e kadar Southampton'la kontratı bulunan Lyanco'nun bu nedenle transferleri zor görünüyor.