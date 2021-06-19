Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıkları ilk etap kampı, Slovakya hükümetinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği zorunlu karantina uygulaması nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.

Beşiktaşlı futbolcular yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanlarla başlayacak.