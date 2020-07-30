Beşiktaş'ın bu turdaki muhtemel rakiplerinden ikisi netleşirken ikisi ise henüz netleşmiş değil. Krasnodar ve Rennais bu turda netleşen ekiplerden olurken Viktoria Plzen ve Rapid Wien, bu tura kalmaları durumunda siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri arasına girecek.