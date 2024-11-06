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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Maccabi maçı için bekleyiş sürüyor! Öne çıkan aday... - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ın Maccabi maçı için bekleyiş sürüyor! Öne çıkan aday...

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı maçın güvenlik gerekçesiyle tarafsız sahada oynanmasına karar verilmişti. Maçın hangi ülkede oynanacağının kısa süre içinde belli olması bekleniyor. İşte öne çıkan aday...

        Giriş: 06.11.2024 - 11:24 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:28
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        Maccabi maçı nerede oynanacak? İşte öne çıkan aday
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        Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde 28 Kasım'da oynayacağı Maccabi Tel Aviv maçı güvenlik gerekçesiyle tarafsız sahaya alınırken hangi ülkede oynanacağı konusunda bekleyiş devam ediyor.

        Siyah-beyazlıların yaptığı açıklamada "Karşılaşmanın stadımızda oynanması için UEFA ile gerekli yazışmalar yapılmış ve gerekli izinler alınmış olsa da provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak devletimizin güvenlik bürokrasisi tarafından söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir" denildi.

        Bu gelişmenin ardından maçın hangi ülkede oynanacağının kısa süre içinde belli olması bekleniyor.

        Şu anda öne çıkan seçenek Macaristan olurken Beşiktaş yönetiminin UEFA ile temasları devam ediyor.

        Diğer yandan maçtaki seyirci konusu da Beşiktaş'ın yaptığı görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

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