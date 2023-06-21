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Beşiktaş'ın gözü Ekambi'de!

Sol kanada takviye için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, gözünü Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi'ye çevirdi

Giriş: 21.06.2023 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'ın gözü Ekambi'de!

Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta sol kanat için çalışmalar devam ediyor.

Siyah-beyazlılar bu bölge için geçen sezonu Rennes'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Lyon'da bulunan Karl Toko Ekambi'yi gündeme aldı.

Aboubakar'ın Kamerun Milli Takımı'ndan da arkadaşı olan 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçilirken 2+1 yıllık teklifte bulunulduğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ekambi, Lyon'da yeni sezonda düşünülmezken siyah-beyazlılar uygun bir bonservisle bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

Geçen sezon Lyon'la 19 maçta 4 gol ve 2 asist üreten Ekambi, sonrasında ise kiralandığı Rennes ile 3 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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