Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Atilla Karaoğlan gerginliği!

Fenerbahçe Kulübü, 23. haftadaki Konyaspor maçına hakem Atilla Karaoğlan'ın atanmasına Gaziantep FK-Beşiktaş maçında verdiği karar nedeniyle tepki gösterirken, Beşiktaş'tan sarı-lacivertlilerin paylaşımına sert cevap geldi.

Giriş: 03.02.2023 - 20:29 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Atilla Karaoğlan gerginliği!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Atilla Karaoğlan gerginliği yaşandı... İlk olarak sarı-lacivertliler, pazartesi günkü Konyaspor maçına Atilla Karaoğlan'ın atanmasına tepki gösterdi.

Sarı-lacivertliler, Karaoğlan'ın daha önce yönettiği Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşmasındaki VAR kayıtlarını paylaştı.

Karaoğlan, söz konusu maçta N'Koudou ise Kitsiou arasında yaşanan pozisyonu VAR'dan gelen uyarı sonrası izlemiş ve N'Koudou'ya kırmızı kart göstermeyerek kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Federasyon daha sonra, bu maçın VAR kayıtlarını paylaşmış ve Karaoğlan'ın hata yaptığını açıklamıştı. MHK'nın eski yönetimi ise Karaoğlan'ın uzun süre maç alamayacağını duyurmuştu.

BEŞİKTAŞ'TAN YANIT GELDİ

Beşiktaş Kulübü ise Fenerbahçe'nin bu paylaşımına sert cevap verdi. Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "25.12.2022 tarihinde Gaziantep FK ile oynadığımız maçın hakemini, haklı kararında dik durmasına rağmen kendi maçı öncesi algı yaratmak amaçlı kullananlara önerimiz, önlerindeki maça çıkıp şerefiyle hakkıyla mücadele etmeleridir." ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşımlar:

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ticaret Bakanı Muş, Arjantinli mevkidaşıyla görüştü
Ticaret Bakanı Muş, Arjantinli mevkidaşıyla görüştü
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama
Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
2023 KPSS başvuru ve sınav tarihleri
2023 KPSS başvuru ve sınav tarihleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.