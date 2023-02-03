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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Atilla Karaoğlan gerginliği yaşandı... İlk olarak sarı-lacivertliler, pazartesi günkü Konyaspor maçına Atilla Karaoğlan'ın atanmasına tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, Karaoğlan'ın daha önce yönettiği Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşmasındaki VAR kayıtlarını paylaştı.

Karaoğlan, söz konusu maçta N'Koudou ise Kitsiou arasında yaşanan pozisyonu VAR'dan gelen uyarı sonrası izlemiş ve N'Koudou'ya kırmızı kart göstermeyerek kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Federasyon daha sonra, bu maçın VAR kayıtlarını paylaşmış ve Karaoğlan'ın hata yaptığını açıklamıştı. MHK'nın eski yönetimi ise Karaoğlan'ın uzun süre maç alamayacağını duyurmuştu.

BEŞİKTAŞ'TAN YANIT GELDİ Beşiktaş Kulübü ise Fenerbahçe'nin bu paylaşımına sert cevap verdi. Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "25.12.2022 tarihinde Gaziantep FK ile oynadığımız maçın hakemini, haklı kararında dik durmasına rağmen kendi maçı öncesi algı yaratmak amaçlı kullananlara önerimiz, önlerindeki maça çıkıp şerefiyle hakkıyla mücadele etmeleridir." ifadelerine yer verildi. İşte o paylaşımlar:

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