Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçta da mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig'de ise son 4 maçta 1 kez kazanırken gözler yarın Galatasaray ile oynanacak derbiyle çevrildi. Lider Trabzonspor'un dün kazanmasıyla maç eksiğiyle zirvenin 7 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, Galatasaray'ı devirerek hem kara bulutları dağıtmayı hem de zirve yarışından uzaklaşmamayı hedefliyor.

2 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta derbi öncesinde Atiba ve N'Koudou dışında eksik bulunmuyor. Sakatlığını atlatan Mehmet Topal ise forma giyebilecek.

YERLİ İÇİN NECİP FORMÜLÜ!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, orta saha ve hücum hattında Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin ve Batshuayi'ye şans verecek. Yalçın, yabancı sınırını ise stoperde Necip Uysal'a şans vererek aşacak. Kartal'da kalede Ersin, savunmada ise Rosier, Vida, Necip ve Umut Meraş'ın forma giymesi bekleniyor.

SERGEN YALÇIN 4 MAÇA DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin ardından önce ligde Hatayspor'la, sonra da Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile deplasmanda karşılaşacak. Ardından ise lider Trabzonspor'u konuk ederek milli araya girecek. Sergen Yalçın, ligde şampiyonluk yarışı için bu periyodu kayıpsız atlatmalarının önemine dikkat çekerken öğrencilerinden maksimum konsantrasyon istedi.

EN BÜYÜK KOZ DOLMABAHÇE!

Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki en büyük kozlarının başında 2016'da yeniden açılan mabedi Vodafone Park geliyor. Kartal, sarı-kırmızılılarla burada oynadığı 5 derbide yenilgi yüzü görmezken 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. İlk derbide rakibi ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, sonrasındaki 4 maçta ise rakibini gol yemeden devirdi. Öte yandan derbi için satışa çıkan 20 bin biletin tamamı kısa süre içerisinde tükendi.

- 2016-17

Beşiktaş - Galatasaray: 2-2

- 2017-18

Beşiktaş - Galatasaray: 3-0

- 2018-19

Beşiktaş - Galatasaray: 1-0

- 2019-20

Beşiktaş - Galatasaray: 1-0

- 2020-21

Beşiktaş - Galatasaray: 2-0