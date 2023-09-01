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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş hangi torbada ve muhtemel rakipleri kimler? İşte UEFA Konferans Ligi Beşiktaş'ın rakipleri... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş hangi torbada ve muhtemel rakipleri kimler? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş'ın rakipleri...

        UEFA Konferans Ligi'nde heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Ülkemizi Fenerbahçe ve Adana Demirspor ile birlikte temsil eden Beşiktaş; bugün play-off turu rövanş maçında saat 21:00'de Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. İşte, siyah beyazlıların gruplara kalmayı başarması durumunda hangi torbada yer alacağı, muhtemel rakipleri ve kura çekimi ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 00:26 Güncelleme: 01.09.2023 - 00:26
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        • 1

          UEFA Konferans Ligi'nde şimdiye dek çıktığı 5 eleme mücadelesini de kazanan ve büyük bir başarıya imza atan Beşiktaş, grupları yükselme adına bugün Dinamo Kiev ile play-off rövanş maçında karşılaştı. İşte, siyah beyazlı temsilcimizin tur atlaması halinde rotası...

        • 2

          BEŞİKTAŞ KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?

          UEFA Konferans Ligi'nde torbalar, bu akşam oynanan play-off turu rövanş maçlarından sonra belli olacak.

          Dinamo Kiev karşısında avantajı elinde bulunduran temsilcimiz Beşiktaş'ın kura çekiminde 1. torbada yer alması bekleniyor.

        • 3

          BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

          UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri bu akşam oynanacak play-off karşılaşmalarının ardından resmiyet kazanacak.

        • 4

          UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekilecek kurayla belli olacak. Avrupa Ligi kurası TSİ 14.00, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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