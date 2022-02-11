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Beşiktaş - Göztepe maçı yazar yorumları

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Göztepe'yi penaltı atışları sonucunda mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Spor yazarları, Beşiktaş - Göztepe maçını yorumladı

11.02.2022 - 09:29 | Güncelleme: FUTBOL

  • ÖMER ÜRÜNDÜL

    Önder Karaveli geç de olsa doğru değişiklikler yaptı. Larin kanada geçince Rıdvan'a alan açıldı, oyuna giren Güven hareketlilik getirdi. Göztepe Teknik Direktörü El Maestro da toplam 5 değişiklik yaparak iyi oynayan takımın bütün düzenini alt üst etti. 

  • Bu yüzden Beşiktaş uzatmanın ikinci bölümünde yoğun bir baskı kurdu ve birçok atakta gole yaklaştı ama değerlendiremedi. Maç boyu iki kalecinin başarısı penaltılarda da devam etti. İrfan Can, Pjanic'in penaltısını kurtarıp arkadaşlarına moral zemini hazırladı ancak iki kurtarışa imza atan Ersin Destanoğlu gecenin adamı oldu...

     

  • BİLAL MEŞE

    Larin, Batshuayi, Pjanic ve Atiba kaleci İrfan Can’ı bir türlü mağlup etmeyi başaramadılar. Bu bölümde iki tartışmalı pozisyon var, orta hakem malum etliye - sütlüye karışmıyor, dayamış sırtını VAR odasına, oradan da tık yok, tık! Ve penaltı atışlarında son sözü kaleci Ersin Destanoğlu söyledi, kurtarışlarıyla Kartal’ın adını kupada Çeyrek Finale yazdırdı.

  • Bir çift sözümüz de Pjanic’e olacak, bakın ilk bu maçta fena oynamadı, iyi mücadele etti, nefis paslar attı, oyunu rakip alana yıktı. Peki kardeşim senin gibi bir yetenek penaltı atışında topu nasıl kaleciye nişanlar, bize bir anlatsan acaba!

     

  • ALİ GÜLTİKEN

    Larin, Alex, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal'ın olduğu yerde de daha güçlü bir ofans oyunu ve daha çok pozisyon beklentisi olması çok doğal ama Beşiktaş bu pozisyon zenginliğini normal sürede çok aradı. 

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