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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemleri kimlerdi? BJK GS derbi sonrası hakem kararları ve maç özeti

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakem kararları

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan dev derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetirken, eski hakemler Şansalan'ın derbideki kararlarını yorumladı. İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tartışmalı kararları ve otoritelerin yorumları...

Giriş: 01.05.2023 - 10:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Derbinin hakemi Ali Şansalan'ın kararlarını, yayıncı kuruluştaki beIN Trio programında eski hakemler Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım yorumladı.

     

  • MASUAKU'YA KART ÇIKAR MI?

    SORU: "2. dakikada Arthur Masuaku'nun Milot Rashica'ya müdahalesinde kart gerekir mi?"

    - SEÇİM DEMİREL: Kontrolsüz bir hareket var, sarı kart çıkmalıydı.

    - DENİZ ÇOBAN: 45 bin kişi önünde maç yönetiyor. Hakem düdüğünü çalıyor ve devam ediyor. Hakemin, hakem şansı vardı. Seyirci, kulübeler, oyuncular; hakemin işini zorlaştırmadı. Sarı göstermedi, ben de doğru olduğunu düşünüyorum. Gösterseydi de itiraz etmezdim.

    - BÜLENT YILDIRIM: Hakem maça çıkmadan, maçı düşünür. Kart kullanımlarını falan hep düşünür. Burada faul yeterli, sarı olmaz. Tam ayağa basmadan bahsedemiyorum. Hakem de göremez zaten. Zor pozisyon. Faul yeterli.

  • GEDSON'UN HAKEMİ İTMESİ...

    SORU: "Gedson'un Ali Şansalan'ı itmesi normal bir olay mı?"

    - SEÇİM DEMİREL: Kırmızıyı kabul etmem. Oyuncu orada yer almaya çalışıyor, belki de refleksle itiyor. Kötü niyet yok bence.

    - DENİZ ÇOBAN: Kırmızı demiyorum ama Gedson Fernandes daha dikkatli olmalıydı.

    - BÜLENT YILDIRIM: Gedson Fernandes alan kazanmaya çalışıyor, hakemi itiyor. Burada hakemin ne hissettiği önemli. Hakem kötü yerde yakalandı, bunun farkında. Biraz abartılı itme, hakem rahatsız olmamış ve oyunun akışına izin verdi. Ben de bu yorumuna katılıyorum ve saygı duyuyorum. Bu hareketler ya kırmızıdır, ya da değildir. Art niyet olsa, kırmızı verir. Otoriteyi aşağılayan bir olaysa, atar. Bence oyun içinde çarpışma.

  • TORREIRA'YA KART GEREKİR Mİ?

    SORU: "13. dakikada Lucas Torreira'nın Salih Uçan'a müdahalesinde sarı kart gerekir mi?"

    - SEÇİM DEMİREL: Sarı kart olmalıydı.

    - DENİZ ÇOBAN: Kesinlikle kart gerekir.

    - BÜLENT YILDIRIM: Kontrolsüz bir hamle, sarı kart çıkmalıydı.

  • PENALTI VAR MI?

    SORU: "24. dakikada Sergio Oliveira'nın müdahalesi penaltı mı?"

    - SEÇİM DEMİREL: Ele temas var mı, defalarca izledim ama net bir şey anlayamadım.

    - DENİZ ÇOBAN: Ele temas ettiğini ya da etmediğini ıspatlayamıyorum.

    - BÜLENT YILDIRIM: Pozisyon bütün açılarıyla yayınlandı. Kafayla çıkacakken, yanlış bir hamle ile kontrolsüz çıkıyor. Ayaktan da sekiyor. Bu top ele gelmiştir ya da gelmemiştir diyemiyorum. Eğer ele temas varsa penaltı. Sağ kolunu anlamsız uzatıyor. %100 temas olduğunu anlayamıyorum. Ispat edemiyorum. VAR da göremiyor, müdahale edemiyor.

  • İLK GOL ÖNCESİ FAUL VAR MI?

    SORU: "35. dakikada Beşiktaş'ın ilk golü öncesi faul var mı?"

    - SEÇİM DEMİREL: Lucas Torreira kısa boylu olduğu için Omar Colley'in hamlesiyle yerde kaldı. Bence normal bir ikili mücadele. Faul yok.

    - DENİZ ÇOBAN: Temiz bir gol, problem yok.

    - BÜLENT YILDIRIM: Lucas Torreira ile Omar Colley'in eşleşmesi yanlış bir eşleşme. Böyle bir ikili müdahaleyi kazanamazsınız. Torreira, Omar'ın kolundan tutmaya çalışıyor. Karşılıklı ikili mücadele bence görünmüyor.

  • OLIVEIRA'YA KART GEREKİR Mİ?

    SORU: "41. dakikada Sergio Oliveira'nın Salih Uçan'a müdahalesinde kart gerekir mi?"

    - SEÇİM DEMİREL: Sergo Oliveira topa hamle yapmak istiyor. Sarı kart olduğunu düşünmüyorum.

    - DENİZ ÇOBAN: Dikkatsiz bir hareket. Joao Pedro böyle bir pozisyonda ikinci sarıdan atıldı, ona benzettim bu pozisyonu. Karta gerek yok.

    - BÜLENT YILDIRIM: Sergio Oliveira krmaponun ucuyla Salih'a vuruyor. Zamanlama hatasından dikkatsiz faul, kart gerekmez. Hakeme katılıyorum.

     

  • AMIR'E KART GEREKİR Mİ?

    SORU: "44. dakikada Amir Hadziahmetovic'in elle oynamasında sarı kart gerekir mi?"

    - SEÇİM DEMİREL: Ele temas var. Ancak kasıtlı değil. Sarıya gerek yok.

    - DENİZ ÇOBAN: Burada elle oynama yok. Galatasaraylı oyuncu topa vuruyor ve eline geliyor. Bence elle oynama da yok.

    - BÜLENT YILDIRIM: Top Mertens'te olsa ve Amir bunu yapsa, sarı olurdu. Top kapma mücadelesinde top ele geliyor. Sarı olduğunu düşünmüyorum.

  • ABOUBAKAR'IN MÜDAHALESİ FAUL MU?

    SORU: "45+1. dakikada Aboubakar'ın Torreira'ya müdahalesinde faul var mı?"

    - SEÇİM DEMİREL: Bu tarz pozisyonlara faul çalındığında, ülke futbolu için iyi bir görüntü olmuyor. Bunlar çalındığı için oyuncular ufak bir temasta kendini yere atıyor. Faul yok.

    - DENİZ ÇOBAN: Burada faulden söz edemeyiz.

    - BÜLENT YILDIRIM: Lucas Torreira hakemi aldatıyor ve faul kazanıyor. Etkili bir itme yok. Kötü bir faul kararı.

  • SARI KART DOĞRU MU?

    SORU: "45+3. dakikada Milot Rashica'nın Nathan Redmond'a müdahalesine sarı doğru mu?"

    - SEÇİM DEMİREL: Doğru kart.

    - DENİZ ÇOBAN: Sarı doğru.

    - BÜLENT YILDIRIM: Çok doğru bir kart.

  • FAUL MÜ, PENALTI MI?

    SORU: "45+4. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı serbest vuruş sırasında faul var mı, penaltı var mı?"

    - SEÇİM DEMİREL: Saiss'in Torreira'ya müdahalesi faul ve sarı kart. Penaltı yok.

    - DENİZ ÇOBAN: Penaltı yok. Saiss'e öncesinde sarı göstermese bile uyarmalıydı."

    - BÜLENT YILDIRIM: Romain Saiss ile Lucas Torreira'nın müdahalesi var mı diye hakem baktı. Sonrasında Torreira kalktı ve Aboubakar ile bir hava topu mücadelesi oldu. Aboubakar, Torreira'nın müdahalesini kullanmaya çalıştı.

     

  • SARI KART OLUR MU?

    SORU: "45+7. dakikada Rosier'in Kerem'e müdahalesinde devam kararı doğru mu?"

    - SEÇİM DEMİREL: Burada hakem maçı bitirmeye odaklanmış. Kesinlikle sarı kart.

    - DENİZ ÇOBAN: Sarı kart.

    - BÜLENT YILDIRIM: Sarı kart.

  • MÜDAHALE VAR MI?

    SORU: "61. dakikada Masuaku'nun Rashica'ya müdahalesi var mı, kart gerekir mi?"

    - SEÇİM DEMİREL: Görülmesi gerçekten zor. Hakemi suçlayamayız. DVD sarısı.

    - DENİZ ÇOBAN: Sarı kart olmalıydı.

    - BÜLENT YILDIRIM: Bunu sahada tespit etmek çok zor. DVD sarı kartı.

  • SAISS'E SARI DOĞRU MU?

    SORU: "67. dakikada Saiss'in Kerem'e müdahalesinde sarı gerekir mi?"

    - SEÇİM DEMİREL: Sarı kart doğru.

    - DENİZ ÇOBAN: Sarı kart doğru bir yorum.

    - BÜLENT YILDIRIM: Kontrolsüz hamle, sarı kart yeterli.

  • MASUAKU'YA KART DOĞRU MU?

    SORU: "70. dakikada Masuaku'ya çıkan kart doğru mu?"

    - BÜLENT YILDIRIM: Masuaku'nun hakeme beden diliyle bir tepkisi var ve sarı kart çıkarıyor. Ali Şansalan çok sert bir şekilde kart gösteriyor. Bu sarı karta katılmıyorum.

    - SEÇİM DEMİREL: Ali Şansalan aşırı tepki verdi, gereksiz bir kart.

    - DENİZ ÇOBAN: Yanlış bir kart.

  • ROSIER'IN SARI KARTI

    SORU: "70. dakikada Rosier'in Kerem'e müdahalesinde çıkan kart doğru mu?"

    - SEÇİM DEMİREL: Kart doğru.

    - DENİZ ÇOBAN: Sarı doğru.

    - BÜLENT YILDIRIM: Sarı.

  • BARIŞ'IN KARTI

    SORU: "72. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın Gedson'a müdahalesinde sarı doğru mu?"

    - SEÇİM DEMİREL: Ayağa basma için sarı yeterli.

    - DENİZ ÇOBAN: Sarı kart yeterli.

    - BÜLENT YILDIRIM: Barış Alper, Gedson'u görmüyor. Bu nedenle sarı doğru.

  • SALİH'İN KARTI DOĞRU MU?

    SORU: "75. dakikada Salih Uçan'ın gördüğü sarı kart doğru mu?"

    - SEÇİM DEMİREL: Sarı kartı doğru bulmuyorum.

    - DENİZ ÇOBAN: Sarı kart gösterilmese daha çok kabul ederdim.

    - BÜLENT YILDIRIM: Sarı kart gereksiz. Salih Uçan topla oynamak istedi.

  • MASUAKU'NUN MÜDAHALESİNDE PENALTI VAR MI?

    SORU: "76. dakikada Masuaku'nun Barış Alper'e müdahalesinde penaltı var mı?"

    - SEÇİM DEMİREL: Penaltı yok, Masuaku topa vuruyor.

    - DENİZ ÇOBAN: Penaltı değil.

    - BÜLENT YILDIRIM: Penaltı değil.

  • SALİH'İN POZİSYONUNDA PENALTI VAR MI?

    SORU: "80. dakikada Salih'in Icardi'ye müdahalesinde penaltı var mı?"

    - SEÇİM DEMİREL: Pozisyonun öncesi zaten ofsayt. Penaltı da yok.

    - DENİZ ÇOBAN: Ofsayt var ve sonraski pozisyon da penaltı değil.

    - BÜLENT YILDIRIM: Öncesinde ofsayt var. Sonra Salih topa vuruyor ve sonrasında rakibine zarar vermemek için küçülüyor. Penaltı yok.

     

  • OMAR COLLEY'İN SARI KARTI

    SORU: "90+7. dakikada Omar Colley'e çıkan sarı kart doğru mu?"

    - SEÇİM DEMİREL: Sarı kart doğru.

    - DENİZ ÇOBAN: İkinci sarı kart olsa, tartışılabilirdi ama basıyor. Yanlış demiyorum.

    - BÜLENT YILDIRIM: Hakemin kararına saygı duyuyorum.

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