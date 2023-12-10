Beşiktaş-Fenerbahçe maçında verilen 3 penaltı kararı ve kırmızı kart iptali doğru mu? Eski hakemler yorumladı

SORU: 45+1 Salih'in Szymanski'ye ceza sahasında müdahalesi var mı?

Deniz Çoban: Burada penaltılık bir şey yok. Ancak Szymanski kendini atsa, sabaha kadar konuşurduk bu pozisyonu.

Bahattin Duran: Top burada Szymanski'nin kontrolünde değil. Salih'in müdahalesi var ama bence penaltı için yeterli değil.

Bülent Yıldırım: Bence de temiz pozisyon.