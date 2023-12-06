Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için beklenen hafta geldi çattı. 100 yılı aşkın rekabette yeni bir sayfanın açılacağı zorlu derbide her iki takım da mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, söz konusu karşılaşmaya kısa bir süre kala hem derbinin tarihi ile biletleri hem de iki takımın muhtemel 11'lerine dair tüm bilgiler...