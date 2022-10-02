Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmaya her iki takım da temkinli bir oyunla başladı.

Rakibi karşısında ilk yarıda etkili olamayan ve pozisyon bulmakta zorlanan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe ise ilk yarıda Enner Valencia ile yakaladığı 2 pozisyonu değerlendiremedi. İkinci yarının büyük bölümü orta saha mücadelesiyle geçerken, Fenerbahçe pozisyon üretmekte zorlandı ve deplasmanda bir puana razı oldu.

Ligde 4. kez puan kaybı yaşayan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında elde ettiği beraberlikle puanını 15'e yükseltti. Ligde bir maçı eksik sarı-lacivertliler ise 7 maç sonunda puanını 14'e yükseltti.

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