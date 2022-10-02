Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmaya her iki takım da temkinli bir oyunla başladı.
Rakibi karşısında ilk yarıda etkili olamayan ve pozisyon bulmakta zorlanan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe ise ilk yarıda Enner Valencia ile yakaladığı 2 pozisyonu değerlendiremedi. İkinci yarının büyük bölümü orta saha mücadelesiyle geçerken, Fenerbahçe pozisyon üretmekte zorlandı ve deplasmanda bir puana razı oldu.
Ligde 4. kez puan kaybı yaşayan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında elde ettiği beraberlikle puanını 15'e yükseltti. Ligde bir maçı eksik sarı-lacivertliler ise 7 maç sonunda puanını 14'e yükseltti.
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Stat: Vodafone Park
Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Serkan Ok
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Roiser, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku (Dk. 88 Umut Meraş), Salih Uçan (Dk. 73 Fernandes), Josef, Muleka (Dk. 73 Tayfur Bingöl), Dele Alli (Dk. 73 Ghezzal), Redmond (Dk. 82 Cenk Tosun), Weghorst
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 89 Rossi), Crespo (Dk. 69 Mert Hakan Yandaş), Arao, Lincoln Henrique (Dk. 86 Alioski), İrfan Can Kahveci (Dk. 70 Osayi-Samuel), Pedro (Dk. 70 Batshuayi), Valencia
Sarı kartlar: Dk. 42 Crespo, Dk. 83 Batshuayi (Fenerbahçe), Dk. 45 Masuaku, Dk. 90+3 Fernandes (Beşiktaş)
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada ilk ciddi atak Fenerbahçe'den geldi. Sağ kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun getirdiği topla ceza sahası önünde buluşan Valencia'nın şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin sol yanından az farkla auta gitti.
31. dakikada bu kez Beşiktaş tehlikeli bir atak geliştirdi. Masuaku'nun kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Salih yeniden içeri doldurdu. Penaltı noktasının hemen önünde Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
43. dakikada sol kanattan Muleka'nın ceza sahasına gönderdiği topa Weghorst yatarak dokunduğu topu auta gönderdi.
56. dakikada ceza sahası ortasına atılan topla buluşan Szalai'nin dönerek vurduğu sert şutta, meşin yuvarlak kale direğinin solundan az farkla auta çıktı.
78. dakikada sol kanattan Ghezzal'in ortasında topa ceza sahası içinde bekleyen Weghorst dokunmaya çalıştı. Bu oyuncunun ıskaladığı meşin yuvarlak kaleci Altay'ın ellerinde kaldı.
87. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Rosier'in kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Weghorst'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sağ kale direği yanından auta çıktı.
89. dakikada Ghezzal'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası önünde topla buluşan Weghorst'un kafayla aşırdığı top direğin dibine çarpıp oyun alanına döndü.
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