Beşiktaş Emlakjet, sezon sonu yemeğinde bir araya geldi

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Mutlaka Restaurant'ta düzenlenen sezon sonu yemeğinde Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı başta olmak üzere Beşiktaş Kulübü Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel, Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic ile sporcular katıldı.

Özkan Arseven, bu senenin çok yorucu geçtiğini belirterek, "Geçen seneden sonra böyle bir sıçrayışı takımımızdan bekliyorduk. Bugün sezonu bitirdik. Bugün moral, motivasyon ve veda yemeği yapıyoruz ama hemen yarın önümüzdeki sezonun planlanmasını yapmamız gerektiğinin farkındayız. İç transferlerimizde gelişmeler var. Bunları duyuracağız. Dış transferlere de çalışmaya başladık. BKT Avrupa Kupası, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Ligi'nde daha iyi yerlerde bitirmeyi hedefliyoruz. Benim için önemli olan bu yılı sakatlık olmadan bitirmemizdi. Çok güzel bir sezon geçirdik. Takımımızın motivasyonu üst düzeydeydi. Hocamız Dusan Alimpijevic ile iki sezonluk sözleşme imzaladık. Bu bizi çok mutlu etti. Taraftarlarımız çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı. REKLAM Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic ise taraftarın tekrar salonu doldurmaya başladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Benim için sezonun en önemli kazanımlarından biri kaybettiğimiz Beşiktaş kültürünü geri kazandırmak oldu. Kendi sahamızda 14 maç kazandık. Bununla da kulüp rekorunu egale etmiş olduk. Bir yıl öncesini de değerlendirecek olursak takımım, teknik ekibim ve yönetimimizle beraber bir yıl içinde Beşiktaş'ı ait olduğu yere taşıdık. Bir sene içinde böyle bir şeyi gerçekleştirmemiz çok önemliydi. Türkiye'deki en iyi basketbol takımını saydığınız zaman Beşiktaş'ı saymamak imkansız. Finansal olarak çok stabil bir sezon yaşadık. Takımımıza organizasyon ve kulüp çalışanları olarak çok iyi olanaklar sunduk. Bunun bu harika sezonda önemli bir payı oldu."