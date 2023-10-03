Beşiktaş Emlakjet EuroCup'ta sahne alıyor

Beşiktaş Emlakjet, Avrupa'da sahne alıyor. Siyah-beyazlılar, EuroCup'ta 4 Ekim Çarşamba günü (yarın) İspanya'nın Joventut Badalona takımına konuk olacak.

Siyah-beyazlı ekip A Grubu'ndaki ilk maçına Olimpic De Badalona Salonu'nda çıkacak.

Joventut Badalona-Beşiktaş Emlakjet karşılaşması TSİ 21.15'de başlayacak.

EuroCup'taki bir diğer temsilcimiz Türk Telekom ise B Grubu ilk maçında 4 Ekim Çarşamba günü (yarın) Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yla karşılaşacak.

Cluj-Napoca şehrindeki Bt-Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

MANİSA BŞB DE SAHNE ALIYOR

Öte yandan FIBA Europe Cup'taki (FIBA Avrypa Kupası) temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor da elemelerde B Grubu'nda ilk maçını 4 Ekim Çarşamba günü (yarın) oynayacak.

Manisa'nın ev sahipliğini üstlendiği, Portekiz'den Porto ve Litvanya'dan Nevezis'in yer aldığı üçlü eleme grubunda Manisa Büyükşehir Belediyespor, saat 19.00'da Muradiye Spor Salonu'nda Nevezis ile karşılaşacak.

İlk kez Avrupa'da sahne alacak Manisa Büyükşehir Belediyespor, 5 Ekim Perşembe günü de Porto ile mücadele edecek.

Bu etapta grup liderleri, normal sezonda mücadele etme hakkı kazanacak. Ayrıca, FIBA Şampiyonlar Ligi elemelerinden gelecek takım sayısına göre, ikinci sıradaki takımlara da hak verilecek.