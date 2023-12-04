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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Habertürk'e konuştu: Defalarca söyledik... Akatlar olmaz! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Habertürk'e konuştu: Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!

        Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlılardaki seçimi Habertürk Spor'a değerlendirdi. Yamantürk, Beşiktaş'a yakışan bir seçim olduğunu belirterek "Her şeyde olduğu gibi yönetimlerde de devamlılık esastır. İnşallah bu yönetim dönemini erken seçim olmadan tamamlar" dedi. Yamantürk, çok tartışılan Akatlar'daki seçim organizasyonu ile Divan Kurulu'nun bir alakası olmadığını belirterek "Buna önceki yönetim karar verdi. Biz bunu defalarca söyledik, 'Seçim Akatlar'da olmaz başka yerde yapalım' dedik" ifadelerini kullandı

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 04.12.2023 - 17:18 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:18
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        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
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        Beşiktaş'ta dün yapılan olağanüstü kongrenin ardından Hasan Arat başkanlığa seçildi. Siyah-beyazlıların Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, seçimi ve yaşananları Habertürk Spor'a anlattı.

        "YÖNETİMLER ARTIK GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAMALI"

        Yamantürk, seçimin oldukça güzel bir havada geçtiğini belirterek "Seçim hakikaten Beşiktaş'a yakışan şekilde oldu. Başkan adaylarının kucaklaşmaları hepimizi mutlu etti. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder. Ama bir şeyin daha devam etmesi lazım. Maalesef Süleyman ağabey'den (Seba) beri Beşiktaş'ta çok sık seçim olmaya başladı. Dönemini bitirmeden gidiyor başkanlar. Bunun önüne geçmemiz lazım. Her şeyde olduğu gibi yönetimlerde de devamlılık esastır. İnşallah bu yönetim dönemini erken seçim olmadan tamamlar. Beşiktaş başkanlarını, Beşiktaş Genel Kurulu'nun seçip döneminin sonunda da kucaklayıp uğurlaması lazım. Doğru olan da budur" ifadelerini kullandı.

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        "SEÇİMİN AKATLAR'DA YAPILMASINA DİVAN KURULU DEĞİL ÖNCEKİ YÖNETİM KARAR VERDİ"

        Beşiktaş'ta dün gerçekleşen seçimde Akatlar Spor Kompleksi'nin yüksek katılım karşısında yetersiz kalması gündem olmuştu. İki başkan adayı da bu durumu eleştirirken Yamantürk'ten bu konuda önemli açıklamalar geldi.

        Yamantürk, Divan Kurulu'nun seçim organizasyonu ile ilgili yetkisinin olmadığını vurgulayarak "Akatlar'daki seçim organizasyonunun bizimle hiç alakası yok. Maalesef insanlar bir suçlu arıyorlar ve ilk yakın gördüğünü suçlu belliyor. İlk gördüğü de kim, Divan... Halbuki bunun Divan Kurulu ile hiçbir ilgisi yok. Buna önceki yönetim karar verdi" diye konuştu.

        "BİZ DEFALARCA 'SEÇİM AKATLAR'DA OLMAZ BAŞKA YERDE YAPALIM' DEDİK"

        Yamantürk, sözlerini şöyle noktaladı:

        "Biz bunu defalarca söyledik, 'Seçim Akatlar'da olmaz başka yerde yapalım' dedik. Ve ben önceki deneyimlerimi de katarak '12 bin kişi gelir buraya' dedim. Bu konuyla ilgili Divan Kurulu'nun yetkisi yok. Bir dahaki seçimi de bu seçilen yönetim organize edecek. Bunun bizle ne alakası var? Ama hak etmediğimiz şekilde laflara maruz kalıyoruz"

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