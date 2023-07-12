Beşiktaş Daniel Amartey ile anlaşmaya vardı
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir peşine olduğu Ganalı stoper Daniel Amartey ile her konuda anlaşmaya vardı. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, siyah-beyazlılarla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak
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Transfer dönemini şu ana kadar suskun geçiren Beşiktaş, bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
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Siyah-beyazlılar uzun süredir gündeminde yer alan Ganalı stoper Daniel Amartey ile her konuda anlaşmaya vardı.
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Beşiktaş yönetimi, Leicester'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Daniel Amartey ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
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Sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere İstanbul'a davet edilen 28 yaşındaki stoper, ardından Almanya'ya giderek kampa katılacak.
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Amartey transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
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Amartey, Leicester City formasıyla geride kalan sezon 24 maçta görev yaptı.