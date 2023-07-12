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        Beşiktaş Daniel Amartey ile anlaşmaya vardı

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir peşine olduğu Ganalı stoper Daniel Amartey ile her konuda anlaşmaya vardı. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, siyah-beyazlılarla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 23:20
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          Transfer dönemini şu ana kadar suskun geçiren Beşiktaş, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. 

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          Siyah-beyazlılar uzun süredir gündeminde yer alan Ganalı stoper Daniel Amartey ile her konuda anlaşmaya vardı.

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          Beşiktaş yönetimi, Leicester'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Daniel Amartey ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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          Sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere İstanbul'a davet edilen 28 yaşındaki stoper, ardından Almanya'ya giderek kampa katılacak.

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          Amartey transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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          Amartey, Leicester City formasıyla geride kalan sezon 24 maçta görev yaptı.

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