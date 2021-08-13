Beşiktaş, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR

SAAT: 20.30

HAKEM: Zorbay Küçük

STAT: Vodafone Park

YAYIN: beIN SPORTS 1

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Salih, Ghezzal, Nkoudou, Kenan

YEDEKLER: Utku, Rıdvan, Oğuzhan, Gökhan, Mehmet, Larin, Necip, Ljajic, Serdar, Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Dabo, Ronaldo, Alper, Sabo, Remy

YEDEKLER: Tarık, Emir Han, Emir, Alberk, Aziz, Yasin, Mahsun, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun

Ligde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve yeni yıl öncesinde kadrosunun büyük bölümünü korumayı başaran siyah-beyazlılar, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Beşiktaş, hazırlık döneminde Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Adana Demirspor'la özel maç yaptı. Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı, Kayserispor'a ise 3-0 mağlup oldu.

Çaykur Rizespor ile oynadığı son 18 Süper Lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş (13G 5B), son 11 karşılaşmanın 10'undan galibiyetle ayrıldı (1B).

Beşiktaş'a konuk olduğu son dokuz Süper Lig maçını kazanamayan Rizespor (4B 5M), rakibini en son Şubat 2006'da mağlup edebildi (1-0).

Beşiktaş "son şampiyon" unvanıyla girdiği hiçbir Süper Lig sezonunda oynadığı ilk maçı kaybetmezken (7G 6B), bu karşılaşmaların yedisini iç sahada oynadı ve beşinden galip ayrıldı (2B).

Rizespor'un Süper Lig tarihinde sezonun ilk haftasında karşılaştığı tek "son şampiyon", 2004/05'in ilk haftasında 2-2 berabere kaldığı Fenerbahçe.

Süper Lig'de mücadele ettiği son sekiz sezonun yedisine galibiyetle başlayan Beşiktaş (1M), tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı (2019/20; 0-3 vs Sivasspor).