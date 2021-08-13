Sezonun açılış golü Nkoudou'dan

Süper Lig 2021-2022 sezonu Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla başlarken, sezonun ilk golünü ise Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Kevin Nkoudou kaydetti. Mücadelenin 9. dakikasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kenan Karaman'ın pasında şık bir hareketle Selim Ay'dan sıyrılan ve bekletmeden sert bir vuruşla topu filelere gönderen Kevin Nkoudou, sezonun ilk golüne imza atan isim oldu. Golde asisti yapan siyah-beyazlıların yeni transferi Kenan Karaman da sezonun ilk asistine imza atan futbolcusu oldu.

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