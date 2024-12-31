Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne ziyarette bulunarak futbol takımının yeni yılını kutladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla bir araya geldi. Buluşmada Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Kılıç da yer aldı.

Teknik Sorumlumuz Topraktepe ve futbolcularımızla sohbet eden Başkanımız Adalı, siyah-beyazlılarımıza Trendyol Süper Lig’deki Çaykur Rizespor maçında başarılar diledi. Başkanımız Serdal Adalı, 2025 yılının takımımıza başarı getirmesi temennisinde bulunarak teknik ekibimizin ve futbolcularımızın yeni yılını kutladı."