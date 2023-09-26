"AKLINDAN ZORU VARDIR"

Yanlış Onana'nın transfer edildiği iddialarına da cevap veren Çebi, "Beşiktaş için 'Yanlış Onana'yı aldılar' diyen kişi, Beşiktaş'a başkan adayı oldu. Bunu kinaye olarak yaptı. Eğer böyle yapmadıysa, aklından zoru vardır. Yoktu ortalıkta bu beyefendi, onunla da savaşmaya devam ederiz." açıklamasını yaptı.