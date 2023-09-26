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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den 'Yanlış Onana' iddialarına cevap! - Beşiktaş Haberleri

        Ahmet Nur Çebi'den 'Yanlış Onana' iddialarına cevap!

        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transfer Jean Onana hakkında çıkan "Yanlış Onana'yı aldılar" iddialarına yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 12:40 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:43
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        • 1

          Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Paribu ile imzalanan sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu.

        • 2

          Sezon başında Fransız ekibi Lens'ten transfer edilen Jean Onana hakkında çıkan "Yanlış Onana'yı aldılar" iddialarına yanıt veren Çebi, Kamerunlu futbolcunun kadroya alınmamasının Şenol Güneş'in takdiri olduğunu söyledi.

        • 3

          Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, "Jean Onana'nın Lens maçı paylaşımıyla ilgili herhangi bir görüşme yapmadım. Oynamama nedenini hocaya sorarsınız. Başka takımlarda bu olaylar çok oluyor ama Beşiktaş'ta olunca gündeme getiriliyor. Onana çok iyi futbolcu. Buna inanıyorum. Zaman neler gösterecek, göreceğiz. Hoca oynatmıyorsa, oyuncuya mesaj veriyordur." ifadelerini kullandı.

        • 4

          "AKLINDAN ZORU VARDIR"

          Yanlış Onana'nın transfer edildiği iddialarına da cevap veren Çebi, "Beşiktaş için 'Yanlış Onana'yı aldılar' diyen kişi, Beşiktaş'a başkan adayı oldu. Bunu kinaye olarak yaptı. Eğer böyle yapmadıysa, aklından zoru vardır. Yoktu ortalıkta bu beyefendi, onunla da savaşmaya devam ederiz." açıklamasını yaptı.

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