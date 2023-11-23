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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat: Gitmenize 10 gün kalmış, iftiralarla camiayı karıştırmayın! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat: Gitmenize 10 gün kalmış, iftiralarla camiayı karıştırmayın!

        Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, mevcut yönetim ve başkan Ahmet Nur Çebi ile ilgili, "Gitmenize 10 gün kalmış, iftiralarla camiayı karıştırmayın. Paşa paşa gideceksiniz" dedi. Arat, Beşiktaşlılara yaptığı çağrıda ise, "Gelin sandıkları patlatın. Beşiktaş'ın sahipsiz olmadığını, kulübün sahibinin sizler olduğunu gösterelim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:09 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:09
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        Hasan Arat'tan Ahmet Nur Çebi'ye sert sözler!
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        Beşiktaş’ta 3 Aralık tarihinde yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Hasan Arat, çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Çankırı’da ziyaretlerde bulunan Arat, kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Hasan Arat, siyah-beyazlı taraftarların özgürlüğüne vurgu yaparak, “23 yıldır camiayı oyaladılar. Gelen arkasından kendi adamını getirdi. Şimdi şu başkan olacak, bu başkan olacak diyerek Beşiktaşların istediği başkanı seçmeye engel oluyorlar. Beşiktaşlıların oyu kimsenin tekelinde değildir. Kimse Beşiktaşlıya talimat veremez, Beşiktaşlı özgürdür” şeklinde konuştu.

        "GELİN SANDIKLARI PATLATIN BEŞİKTAŞ'IN SAHİPSİZ OLMADIĞINI GÖSTERİN"

        Kongre üyelerine çağrıda bulunan Arat, “Beşiktaş’ta oyunu kuranlar geçmişte Beşiktaş’ta görev almış, federasyon başkanı olmuş arkadaşlar. Sizin burası ile hala ne gibi bir işiniz var da dizayn etmeye çalışıyorsunuz. Burada oyun kurmaya çalışıyorlar, ben buna müsaade etmeyeceğim. Tüm Beşiktaşlılara çağrımdır; gelin sandıkları patlatın. Beşiktaş’ın sahipsiz olmadığını, kulübün sahibinin sizler olduğunu gösterelim” cümlelerine yer verdi.

        "BİZ BEŞİKTAŞ APP DİYORUZ, ARKADAŞLAR BUNU GAMEBOY ZANNEDİYOR"

        Projelerini açıklamadan eleştiri oklarının hedefine girdiğini söyleyen Hasan Arat, “Aday olduk, proje beklediler, ‘yok’ dediler. Hazırladığımız projelerin son detaylarını verip lansman yaptık, taraftarımıza açıkladık. Hiçbir proje açıklamadan bizi eleştirenler var. Taraftar ve kongre üyeleri bunu görüyor. Biz Beşiktaş App diyoruz, arkadaşlar bunu gameboy zannediyor” değerlendirmesinde bulundu.

        "GİTMENİZE 10 GÜN KALMIŞ, İFTİRALARLA CAMİAYI KARIŞTIRMAYIN"

        Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile ilgili; "Gitmenize 10 gün kalmış, iftiralarla camiayı karıştırmayın" diyen Arat, şu ifadelerle açıklamasını noktaladı:

        “Beşiktaş’ın teminatı ben olacağım, teminat mektupları değil. Beşiktaşlılar akıllıdır, Beşiktaşlı bu işi gönülden istemişse ne yapacağını gayet iyi bilir. Ahmet Nur Çebi sosyal medyadan, 'Birisini seçerseniz hata yaparsınız' dedi. Halkın takdirine karşı mı geleceksiniz? Burayı siz mi dizayn edeceksiniz? Dün ilk yöneticimizi açıkladık. Bizim paraya değil akla, vizyona ihtiyacımız var. İtibar para getirir. Gitmenize 10 gün kalmış, iftiralarla camiayı karıştırmayın. Paşa paşa gideceksiniz.”

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