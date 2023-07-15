Beşiktaş, Augsburg'la hazırlık maçında yenişemedi
Yeni sezona Almanya'da hazırlanan Beşiktaş, burada oynadığı ilk hazırlık maçında Bundesliga ekibi Augsburg'la 1-1 berabere kaldı. Sahaya atılan patlayıcı maddeler nedeniyle maçın hakemi tarafından 79. dakikada bitirilen maçta Beşiktaş'ın tek golünü Jackson Muleka kaydetti.
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enol Güneş yönetiminde Almanya'da yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya geldi.
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Karşılaşma 79. dakikada 1-1'lik eşitlikle noktalandı.
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Beşiktaş, 42. dakikada Jackson Muleka ile öne geçti.
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Augsburg bu gole 59. dakikada Irvin Cardona ile karşılık verdi.
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MEŞALELER NEDENİYLE MAÇ ERKEN BİTTİ
Maçın 79. dakikasında patlayıcı maddeler nedeniyle hakem karşılaşmayı bitirdi.
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Karşılaşmanın ikinci yarısının başında da siyah-beyazlı taraftarların meşale yakmasından dolayı maç kısa bir süre durdu.
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79. dakikada ise patlayıcı maddelerin ardından futbolcular ve teknik heyet soyunma odasına gitti ve maç bitti.
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Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 18 Temmuz'da Mezökövesd ile karşılaşacak.
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