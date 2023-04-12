Vodafone Park'taki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Müsabakanın bilet satışından elde edilecek gelir, siyah-beyazlı kulübün deprem bölgesinde yapacağı okullarda kullanılacak.

Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, biletlerini Passolig'den veya Vodafone Park'ta bulunan bilet satış gişelerinden alabilecek. İspanyol devi ile oynanacak mücadele için biletlerin satışı devam ederken taraftarların ilgisinin sürdüğü öğrenildi.

Bilet Fiyatları:

Loca 162: 4.000TL

VIP 100: 2.350TL

VIP 101-126: 1.950TL

1. Kategori: 790TL

2. Kategori: 720TL

3. Kategori: 580TL

4. Kategori: 510TL

5. Kategori: 470TL

Kapalı Üst: 430TL

6. Kategori: 380TL

7. Kategori: 190TL

8. Kategori: 180TL