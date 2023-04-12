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Beşiktaş, Atletico Madrid'i konuk edecek

Beşiktaş, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamındaki hazırlık maçında bugün İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırlayacak.

Giriş: 12.04.2023 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş, Atletico Madrid'i konuk edecek
HABERTURK.COM

Vodafone Park'taki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Müsabakanın bilet satışından elde edilecek gelir, siyah-beyazlı kulübün deprem bölgesinde yapacağı okullarda kullanılacak.

Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, biletlerini Passolig'den veya Vodafone Park'ta bulunan bilet satış gişelerinden alabilecek. İspanyol devi ile oynanacak mücadele için biletlerin satışı devam ederken taraftarların ilgisinin sürdüğü öğrenildi.

Bilet Fiyatları:

Loca 162: 4.000TL
VIP 100: 2.350TL
VIP 101-126: 1.950TL
1. Kategori: 790TL
2. Kategori: 720TL
3. Kategori: 580TL
4. Kategori: 510TL
5. Kategori: 470TL
Kapalı Üst: 430TL
6. Kategori: 380TL
7. Kategori: 190TL
8. Kategori: 180TL

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