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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Tirana (Arnavutluk) - Dinamo Batum (Gürcistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olan Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, kurayı değerlendirirken, transfer çalışmalarıyla ilgili de flaş açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Kocadağ, "Bu sezon 3 kulvarda (Süper Lig, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi) da çok ciddi hedefler koyduk" derken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynamak istediklerini kaydetti.

"TRANSFERDE İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ" Kocadağ, transfer çalışmalarına ilişkin olarak ise "İddialı bir kadro için ince eleyip sık dokuyoruz...Zaten iyi bir kadromuz var. Yapacağımız takviyelerle Konferans Ligi'nde finali zorlamak istiyoruz. En az 3-5 takviye olacaktır." ifadelerini kullandı.

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