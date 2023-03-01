Teknik direktör Şenol Güneş'in saha içindeki toplantısıyla başlayan antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, bir süre istasyon çalışmaları yaptı. İlk yarım saati basına açık olan antrenmanda oyuncular, çeşitli pas organizasyonları üzerinde durdu.

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