Beşiktaş-Alanyaspor maçı yazar yorumları
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak kötü gidişatı durduramadı. Mücadelenin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrılırken, spor yazarları Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısındaki performansını kaleme aldı.
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Ali Gültiken (Sabah): Beşiktaş'ın iyi niyeti ve gayreti mücadeleyi ancak belirli bir yere kadar taşıyabiliyor. Futbolun temel bir gerçeği var. İyi oyuncun yoksa mücadele yetmiyor. Hele büyük takım olarak oyun liderlerin ve yıldızların yoksa işler sarpa sarıyor. Çok uzun bir dönemdir Beşiktaş tarihinde bu kadar vasat ve sıradan takım görüntüsünü görmedik.
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İbrahim Yıldız (Habertürk): Beşiktaş’ın geleneğini, kültürünü yok ediyorlar. Bugün yaşanan sorunun suçluları kim diye sorduğumuzda sezon başına gitmek gerekiyor. O günün yönetimi ile teknik direktörü faturayı ödemeden çekip gitti. Hasan Arat seçildikten sonra, kurmayları ile ilk iş olarak 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Bu anlayış artık çok gerilerde kalmış ilkel bir çözümdür. Çözüm; milyonlarca dolar verilen oyuncuları kazanmak mı, yoksa amatör takımlarda uygulanan kadro dışı bırakmak mıdır?
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Ali Ece (Fanatik): Beşiktaş tarihinde 4-4-2 dizilişinde en fazla forma giymiş isim olan Rıza Çalımbay neden hücumun sağ ve sol kanatlarında santrfor oynatmak yerine elindeki üç santrfordan ikisiyle 4-4-2 oynatmaz, anlamak mümkün değil. Beşiktaş’ın sözde tecrübeli oyuncularının %90’ı Beşiktaş seviyesinde değiller, semtte Alanyaspor’dan üç yemenin başka hiçbir türlü izahı olmaz. Semih, Demir Ege gibi gençler Beşiktaş’ın sadece geleceği değil, bugünü de aslında: Devre arasında üç nokta transfer, Gedson, Masuaku, Colley, Rashica, kaleci Mert, gerisi forma şansını hak eden genç yetenekler ideal Beşiktaş 11’i olmalı!
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Engin Kehale (Hürriyet): Daniel Amartey kötü oyuncu diyemem. Ganalı oyuncuya stoper oynamaz da diyemem zira Brendan Rodgers’ın Leicester City’sinde üçlü savunma sisteminde yer almışlığı var. Yalnız şunu söyleyebilirim: Halihazırdaki Beşiktaş’ın durumunda, bu oyuncu grubuyla Amartey’e stoperde güvenmek fazlasıyla riskli. Aslında Beşiktaş'ın bu sezonki performansı, temmuz ortasında Şenol Güneş'in bir basın toplantısına kadar indirgenebilir. Ne diyordu tecrübeli teknik adam? "Amartey'i hem stoper hem orta sahaya düşündük. Djiku'yu da konuştuk ama ikisinden biri tercih edildiği zaman Amartey'i tercih ettik." Ganalının sezon başından beri orta saha oynadığı maç sayısı: 0. Djiku’nun performansını detaylandırmama gerek yok sanırım.
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Erman Toroğlu (Fotomaç): Beşiktaş o hale geldi ki en iyi adamı kalecisi Mert Günok'tu… Artık o bile dayanamadı. Aslında uzun zamandır dikkat ediyorum Beşiktaş bir formayla oynuyor. Kusura bakmasınlar ama bu forma Beşiktaş'a hiç yakışmıyor. Siyah mı, gri mi belli değil. Beşiktaş'ın, sahaya çıkarken forması bile rakipte etkili olamıyor. Yeni gelen yönetime daha çok iş düşecek…
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Mehmet Özdilek: Aslında Beşiktaş'ta araştırılması gereken çok şey var bu kadar sakat olması garip duruyor. Beşiktaş'ta oynayan oyuncular formanın bir ağırlığının olduğunu bilmeli ancak bugün gördüğüm kadarıyla bu oyuncuların karakterinin Beşiktaş'ta oynadıklarının farkında olmadığını söyleyebilirim.
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Güntekin Onay (Hürriyet): Beşiktaş’ta radikal değişiklikler şart. Kadro dışı kararları gerekirse bir daha gözden geçirilmeli. Bu kalite ligde kolay kolay maç kazanamaz. Beşiktaş’ta futbolu yönetenlerin takımı toparlamak için net kararlar alması şart. Çünkü böyle gitmeyeceği apaçık ortada.
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Cem Dizdar (Fanatik): Ne oynadıkları belli olmayan iki takımın temposuz paslaşmaları ve kolay top kayıplarıyla sürüp gitti maç. Bir hata daha bekleniyordu ve Beşiktaş ikisini üst üste yapınca maç da bitti. Dolayısıyla iki maçlık uzatmayı kabul eden Rıza Çalımbay da… Olmayacaktı olmadı da. Bunu görebilmek için kulüp borcunu 8.2 milyar liraya ulaştırmaya gerek yoktu. Kendi kaynağı Beşiktaş’a yetebilirdi ama onlar bu yönetimle de bir öncekiyle de geçmişteki ‘Kurumuş kaynaklara’ yönelmeyi tercih etti! Ve son olarak, protestolara karşın maç sonu tribün ile kurulmaya çalışılan o bağ gelecek için önemli bir adımdır.