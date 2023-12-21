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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, kazanarak derbideki yenilgiyi unutturmayı hedefliyor. İşte muhtemel 11'ler ve tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 09:53 Güncelleme: 21.12.2023 - 09:53
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        • 1

          Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

        • 2

          Ligde oynadığı 15 mücadelenin 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 5'inde de mağlup olan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 5. sırada girdi.

        • 3

          Bu sezon sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan ve ligdeki son maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, galip gelerek taraftarını sevindirmeye çalışacak.

        • 4

          Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet özlemine son oynadığı müsabakada İstanbulspor'u 1-0 yenerek son verdi. Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, 14 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.

        • 5

          MUHTEMEL 11'LER

          Mert Günok

        • 6

          Onur Bulut

        • 7

          Amartey

        • 8

          Colley

        • 9

          Masuaku

        • 10

          Hadziahmetovic

        • 11

          Salih Uçan

        • 12

          Muleka

        • 13

          Chamberlain

        • 14

          Rebic

        • 15

          Cenk Tosun

        • 16

          ALANYASPOR:

          Ertuğrul, Lima, Aliti, Yusuf, Efecan, Novais, Oğuz, Sisto, Cordova, Richard, Augusto

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