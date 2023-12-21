Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, kazanarak derbideki yenilgiyi unutturmayı hedefliyor. İşte muhtemel 11'ler ve tüm bilgiler...
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Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.
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Ligde oynadığı 15 mücadelenin 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 5'inde de mağlup olan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 5. sırada girdi.
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Bu sezon sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan ve ligdeki son maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, galip gelerek taraftarını sevindirmeye çalışacak.
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Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet özlemine son oynadığı müsabakada İstanbulspor'u 1-0 yenerek son verdi. Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, 14 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.
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MUHTEMEL 11'LER
Mert Günok
- 6
Onur Bulut
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- 7
Amartey
- 8
Colley
- 9
Masuaku
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- 10
Hadziahmetovic
- 11
Salih Uçan
- 12
Muleka
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- 13
Chamberlain
- 14
Rebic
- 15
Cenk Tosun
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- 16
ALANYASPOR:
Ertuğrul, Lima, Aliti, Yusuf, Efecan, Novais, Oğuz, Sisto, Cordova, Richard, Augusto