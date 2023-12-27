Beşiktaş'a teknik direktör için 2 iddia!
Teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İspanya ve İngiltere'den flaş iddialar geldi.
- 1
Estadio Deportivo'ya göre Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İspanyol teknik adam Quique Setien olacak.
- 2
"Setien'in transferi tamamlandı" başlıklı haberde, sezon başlarında Villarreal'den kovulan İspanyol çalıştırıcının, Siyah-Beyazlılar ile müzakerelerinin oldukça olumlu sürdüğü belirtildi.
- 3
Beşiktaş ile Setien arasındaki anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanarak duyurulacağı öne sürüldü.
-
- 4
65 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, daha önce Racing, Poli Ejido, Ekvator Ginesi, Logrones, Lugo, Las Palmas, Betis, Barcelona ve Villarreal'i yönetti.
- 5
SOLSKJAER YAKIN
Öte yandan İngiliz basınından Mirror ise Beşiktaş'ın Norveçli teknik adam Ola Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardığını iddia etti.
- 6
Ada'da çıkan haberde, Kasım 2021'de Premier Lig devlerinden Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra takım çalıştırmayan Solskjaer'in görev almaya hazır olduğu ifade edildi.
-
- 7