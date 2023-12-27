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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a teknik direktör için 2 iddia! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a teknik direktör için 2 iddia!

        Teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İspanya ve İngiltere'den flaş iddialar geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.12.2023 - 10:10 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:10
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        • 1

          Estadio Deportivo'ya göre Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İspanyol teknik adam Quique Setien olacak.

        • 2

          "Setien'in transferi tamamlandı" başlıklı haberde, sezon başlarında Villarreal'den kovulan İspanyol çalıştırıcının, Siyah-Beyazlılar ile müzakerelerinin oldukça olumlu sürdüğü belirtildi.

        • 3

          Beşiktaş ile Setien arasındaki anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanarak duyurulacağı öne sürüldü.

        • 4

          65 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, daha önce Racing, Poli Ejido, Ekvator Ginesi, Logrones, Lugo, Las Palmas, Betis, Barcelona ve Villarreal'i yönetti.

        • 5

          SOLSKJAER YAKIN

          Öte yandan İngiliz basınından Mirror ise Beşiktaş'ın Norveçli teknik adam Ola Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardığını iddia etti.

        • 6

          Ada'da çıkan haberde, Kasım 2021'de Premier Lig devlerinden Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra takım çalıştırmayan Solskjaer'in görev almaya hazır olduğu ifade edildi.

        • 7
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