Beşiktaş'a Kuzyaev ve Bakhtiyor Zaynutdinov'dan kötü haber

1 Şurada Paylaş!







Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a gündemki iki oyuncudan ret yanıt geldi.

2 Şurada Paylaş!







Siyah-beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu Daler Kuzyaev'den beklediği yanıtı alamadı.

3 Şurada Paylaş!







Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Rus futbolcu, Avrupa'nın diğer liglerindeki tekliflere göre kararını vereceğini iletmişti.

REKLAM

4 Şurada Paylaş!







Zenit'le sözleşmesi sona eren ve serbest durumda bulunan Kuzyaev, Beşiktaş'a olumsuz yanıt vererek beklediği teklifi aldığını iletti.

5 Şurada Paylaş!







Kuzyaev'in bu kararının ardından Beşiktaş yönetimi de listedeki diğer isimlerle temas kurmaya başladı.

6 Şurada Paylaş!







KAZAN FUTBOLCU İÇİN CSKA MOSKOVA'DAN RET TFF'nin yeni yabancı kuralının ardından gözünü Türk dünyasına çeviren Beşiktaş, Kazak futbolcu Baktiyor Zainutdinov'u gündeme almıştı.

REKLAM

7 Şurada Paylaş!







Ancak Rusya Ligi ekibi CSKA Moskova, Beşiktaş'ın Baktiyor Zainutdinov için teklifini reddetti.

8 Şurada Paylaş!







Rus basınında yer alan habere göre; Siyah-beyazlı ekip bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Rus ekibine 10 numara oyuncusu için yeni bir teklif yaptı ve CSKA Moskova'ya 3 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonus içerikli bir teklif yaptı.

9 Şurada Paylaş!







25 yaşındaki Zaynutdinov'u için Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul etmeyen CSKA takımın önemli isimlerinden biri olarak gördüğü oyuncusu için en düşük 6 milyon Euro istiyor.

REKLAM

10 Şurada Paylaş!







Şenol Güneş'in transfer açıklamalarında da bahsettiği 10 numara transferi profiline uyan Zainutdinov'un aynı zamanda Kazakistanlı oldupu için TFF'nin yeni kuralıyla yerli statüsünde oynama avantajı olacak.