beIN Sports'un haberine göre; Ghezzal ve Dele Alli'nin, çarşamba günü yapılacak antrenmana katılması bekleniyor. İki oyuncunun da Fenerbahçe derbisinde kadroda yer alacağı bildirildi.

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