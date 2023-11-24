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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a Felis’ten, büyük ödül dahil tam 7 ödül - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a Felis’ten, büyük ödül dahil tam 7 ödül

        Beşiktaş, Felis'ten, büyük ödül dahil tam 7 ödülle döndü. Başkan Ahmet Nur Çebi, "Başkanlık hizmetimde bu projemizin çok özel bir yeri var" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:01 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:01
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        Beşiktaş'ta 7 ödül
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        Etkili ve farklı iletişimlerin ödüllendirildiği Felis’te Beşiktaş’a ödül yağdı. Beşiktaş'ın, depremin hemen sonrası oynanan Süper Lig Antalyaspor maçında sahaya oyuncak yağdırılan ve tüm dünyanın dikkatini deprem felaketine çeken “Bu Oyuncak Sana Arkadaşım” projesi, 1 Büyük Ödül, 4 Felis ve 2 Başarı Ödülü kazandı. Proje daha önce, TFF'nin 2022-23 Sosyal Sorumluluk Projesi’nde de birinci olmuştu. Felis ödüllerinden birisi, karakterini Beşiktaş ambleminin formundan alan “I AM BEŞİKTAŞ.OTF” Forma Fontu ile kazanıldı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Başkanlık hizmetimde bu projemizin çok özel bir yeri var. Hayatım boyunca sevgiyle hatırlayacağım. Aklı ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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        Beşiktaş, Kahramanmaraş merkezli depremin hemen sonrası, evinde oynadığı Antalyaspor maçında hayata geçirdiği “Bu Oyuncak Sana Arkadaşım” sosyal sorumluluk projesi ve ‘I am Beşiktaş’ Font Tasarımı ile; reklam ve pazarlama sektörünün önemli ödüllerinden Felis’ten, büyük ödül dahil tam 7 ödülle döndü.

        Ahmet Nur Çebi: "Kampanyayı, hayatım boyunca sevgiyle hatırlayacağım"

        Konuyla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, deprem afeti sırasında tüm camia olarak “Bırakmam Seni Türkiyem” kampanyasında kenetlendiklerini ve “Bu Oyuncak Sana Arkadaşım” projesinin kampanyalarının bir parçası olduğunu anımsatarak; “Bu projemiz ile hem geleceğimiz olan çocuklarımızın yüzünü biraz daha güldürdük hem de tüm dünyanın dikkatini deprem felaketine çekmeyi başardık. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerinde Beşiktaş ismini bir kez ortaya çıkardık. Elbette camiam adına büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Depremzede çocuklara ulaştırılmak amacıyla sahaya oyuncak atmak gibi son derece farklı bir fikirle dünyanın farkındalığını ülkemize, depreme çektik. Felis gibi önemli bir organizasyonda neredeyse tüm ödülleri toplamamız ayrıca sevindirici elbette. Ayrıca “Bu Oyuncak Sana Arkadaşım” ile, TFF'nin 2022-2023 Sosyal Sorumluluk Projesi’nde de birinci olduk ve ayrıca dünya basınında da yer alarak Beşiktaş Bayrağını göndere çekmiş olduk. O gün stadımızda, sadece Beşiktaşlılar değil; her takımdan taraftarlar vardı. Sahaya, deprem saati olan 04.17’de, takribi 20 bin adet pelüş oyuncak atıldı, oyuncaklar, 3 Tır ile 3 ayrı bölgeye ulaştırıldı. “Bu Oyuncak Sana Arkadaşım” video görüntüleri, aldığı 4,5 milyon beğeni ve 1,3 milyarın üzerinde görüntülemeyle tüm dünyanın ilgisini felakete yönelterek farkındalığı sağladı. Ayrıca Instagram hesabımızdaki paylaşım ise 24 milyon izlenmeye ulaştı. Başkanlık hizmetimde bu projenin çok özel bir yeri var. Hayatım boyunca sevgiyle hatırlayacağım. Aklı ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

        Mehtap Ferah: “Kampanyamız tüm prestijli global haber kuruluşlarında manşet oldu”

        Alınan ödüllerin gerekçeleri hakkında bilgiler veren Beşiktaş JK Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Mehtap Ferah ise şunları söyledi:

        “Kampanyamız sadece ulusal basında ses getirmekle kalmadı, tüm prestijli global haber kuruluşlarında manşet oldu. Ülkemizdeki deprem felaketine küresel farkındalık oluşturdu. Toplam 1.3 milyar görüntüleme elde edildi. Hepsinden önemli 20 bin oyuncak ile depremzede çocukların yüzleri güldürüldü. Projemize verilen ödüllerin gerekçeleri böyle açıklandı. “I Am Beşiktaş Font Tasarımı Ödül”üne ise, “yalnızca Beşiktaş’ın kullanabileceği, doğrudan Beşiktaş’ın özünden gelen bir yazı tipinin geliştirilmesi ve her karakteriyle doğrudan kulübü çağrıştıran bir yazı tipine sahip olunması” gerekçeleriyle layık görüldüğümüz vurgulandı.”

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