Beşiktaş'a ara ilaç olacak

Siyah-beyazlıların Ajax ile oynadığı Avrupa Ligi maçında sakatlanan Musrati, Kayserispor, Frankfurt ve Gaziantep FK maçlarını kaçırmıştı.

İyileşerek Gaziantep FK maçı çalışmasında yer alsa da idman eksiği nedeniyle kadroya alınmayan Libyalı futbolcu, milli arada tam olarak hazır hale gelecek.

A Milli Takım aday kadrosuna çağrılsa da sakatlığının tedavisi nedeniyle çıkarılan Mert Günok da milli arada tam anlamıyla hazır hale gelecek. Tecrübeli eldiven, Eintracht Frankfurt maçında sakatlığı nedeniyle forma giymezken yerini Ersin Destanoğlu'na bırakmıştı.

Ancak Mert, Ersin'in de sakatlandığı Gaziantep FK maçında forma giyse de milli takımda oynayamamıştı.

Mert Günok'un Konyaspor maçıyla eldivenleri devralacak. Yine sakatlık yaşayan Ersin Destanoğlu'nun da milli arada iyileşeceği ve hazır olacağı öğrenildi.