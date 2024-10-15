Beşiktaş'a ara ilaç olacak
Beşiktaş'ta milli arada sakatların iyileşmesi Giovanni van Bronckhorst'un da elini rahatlatacak.
Siyah-beyazlıların Ajax ile oynadığı Avrupa Ligi maçında sakatlanan Musrati, Kayserispor, Frankfurt ve Gaziantep FK maçlarını kaçırmıştı.
İyileşerek Gaziantep FK maçı çalışmasında yer alsa da idman eksiği nedeniyle kadroya alınmayan Libyalı futbolcu, milli arada tam olarak hazır hale gelecek.
A Milli Takım aday kadrosuna çağrılsa da sakatlığının tedavisi nedeniyle çıkarılan Mert Günok da milli arada tam anlamıyla hazır hale gelecek. Tecrübeli eldiven, Eintracht Frankfurt maçında sakatlığı nedeniyle forma giymezken yerini Ersin Destanoğlu'na bırakmıştı.
Ancak Mert, Ersin'in de sakatlandığı Gaziantep FK maçında forma giyse de milli takımda oynayamamıştı.
Mert Günok'un Konyaspor maçıyla eldivenleri devralacak. Yine sakatlık yaşayan Ersin Destanoğlu'nun da milli arada iyileşeceği ve hazır olacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçın 21. dakikasında sakatlanarak çıkan Gabriel Paulista'nın da tedavi süreci olumlu gidiyor.
Konyaspor maçında riske edilmeyeceği aktarılan tecrübeli stoperin Avrupa Ligi'ndeki Lyon ya da Süper Lig'deki Galatasaray deplasmanlarında formasına dönmesi planlanıyor.