Beşiktaş: 2 - Gaziantep FK: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı.

Siyah-beyazlılarda goller 63. dakikada Salih Uçan ve 75. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN FİLİSTİN'E DESTEK

Siyah-beyazlı taraftarlar, açtıkları pankartlarla Filistin'e destek verdi.

Taraftarlar, tribünlerde "You will never walk alone Gazze (Asla yalnız yürümeyeceksin Gazze)" ve "Savaşın karşısında, mazlumun yanındayız" yazılı pankartlar açtı.

YÖNETİME TEPKİLER SÜRÜYOR

Beşiktaş taraftarı, yönetim kuruluna tepkilerini Gaziantep FK maçından önce de devam ettirdi.

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan siyah-beyazlı takımın taraftarı, sık sık yaptıkları tezahüratlarla Başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetimini istifaya davet etti.

Beşiktaş, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan kırmızı formayla müsabakaya çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Maxim'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Furkan Soyalp ön direkte meşin yuvarlağı topukla kaleye gönderdi, kaleci Ersin son anda topu kornere çeldi.

17. dakikada Onur Bulut'un sağ taraftan ortasında Zaynutdinov arka direkte voleyle vurdu, kaleci Nita topun ağlara gitmesine izin vermedi.

25. dakikada sağdan Onur Bulut'un ceza sahasına gönderdiği topa Cenk Tosun kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

37. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Zaynutdinov'un uzaktan şutunda kaleci topu kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

53. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Gradel'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Dragus'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

63. dakikada Beşiktaş öne geçti. Chamberlain'in soldan kullandığı kornerde Salih Uçan'ın altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.