Beşiktaş 13 yıl sonra Süper Lig'de 3 maç üst üste kazanamadı

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Trendyol Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş, zirve ile arasındaki puan farkı 29’a yükselirken 13 yıl sonra ilk kez üst üste 3 maçta galibiyete ulaşamadı.

Taraftarı önünde 14 maça çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet 2 beraberlik 4'te mağlubiyet yaşadı.

2016 yılında açılan Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı lig maçlarında ezeli rakiplerine kaybetmeyen siyah beyazlıların bu serisi de sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden Beşiktaş, Galatasaray’a da 1-0 mağlup oldu.

Trt Spor'un haberine göre Siyah beyazlılar, böylece yeni stadında ezeli rakiplerine ligde ilk kez kaybetti. Galatasaray’a 1-0 yenilerek 46 puanda kalan Beşiktaş, bu sezon ligde 3 maç üst üste kazanamadı. Siyah beyazlılar, ilk 28 hafta itibariyle bu istatistiği en son 2010-2011’de yaşamıştı.

Beşiktaş gol sorununa da çözüm bulamadı. Fernando Santos yönetiminde 9 lig maçına çıkan siyah beyazlılar, rakip fileleri 9 kez sarsabildi. Beşiktaş, bu süreçteki 5 müsabakada gol sevinci yaşayamadı. Galatasaray karşısında da istediği hücum performansını sergileyemeyen siyah beyazlılar, 0 virgül 32 gol beklentisinde kaldı ve rakip ceza sahasında 16 kez topla buluşabildi.