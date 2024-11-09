Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 | MAÇ SONUCU
Kadın Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren gölü 47'nci dakikada Halilaj kaydetti.
Giriş: 09.11.2024 - 18:23 Güncelleme: 09.11.2024 - 18:39
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk etti. Derbi maçının ilk yarısı 0-0 sona ererken, siyah-beyazlılar mücadelenin 47'nci dakikasında Halilaj'ın attığı golle sarı-kırmızılı rakibini 1-0 yendi.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 16'ya çıkartırken, 2 maçı eksik Galatasaray 12 puanda kaldı.
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